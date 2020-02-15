В субботу, 15 февраля, прошел второй полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020". За право представлять Украину на международном конкурсе боролись остальные 8 из 16 участников представленных ранее участников.

В итоге, по результатам голосования судей и зрителей, в финал Нацотбора прошли еще трое участников - Khayat, Tvorchi, а также David Axelrod.

Оценка жюри:

MoonZoo feat. F.M.F. Sure - 5

Fo Sho - 3

Элина Иващенко - 4

Александр Порядинский - 2

Garna - 1

Khayat - 7

David Axelrod - 6

Tvorchi - 8

Оценка зрителей:

MoonZoo feat. F.M.F. Sure - 2

Fo Sho - 3

Элина Иващенко - 4

Александр Порядинский - 6

Garna - 1

Khayat - 7

David Axelrod - 5

Tvorchi - 8

Ранее мы писали о том, что в первом отборе в финал Нацотбора на "Евровидение-2020" прошли Jerry Heil, Kruть и Go-A. Видео их выступления можно посмотреть здесь.