"Евровидение-2020": имена всех финалистов (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 15 февраля, прошел второй полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020". За право представлять Украину на международном конкурсе боролись остальные 8 из 16 участников представленных ранее участников.
В итоге, по результатам голосования судей и зрителей, в финал Нацотбора прошли еще трое участников - Khayat, Tvorchi, а также David Axelrod.
Оценка жюри:
MoonZoo feat. F.M.F. Sure - 5
Fo Sho - 3
Элина Иващенко - 4
Александр Порядинский - 2
Garna - 1
Khayat - 7
David Axelrod - 6
Tvorchi - 8
Оценка зрителей:
MoonZoo feat. F.M.F. Sure - 2
Fo Sho - 3
Элина Иващенко - 4
Александр Порядинский - 6
Garna - 1
Khayat - 7
David Axelrod - 5
Tvorchi - 8
Ранее мы писали о том, что в первом отборе в финал Нацотбора на "Евровидение-2020" прошли Jerry Heil, Kruть и Go-A. Видео их выступления можно посмотреть здесь.
по теме
Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото
Fртистка показала откровенным образ в своем Instagram
"Недолюбили мы": Зибров поразил поклонников
Народный артист Украина Павло Зибров порадовал своих преданных поклонниц
Леся Никитюк поразила пикантным фото
На фото Леся позирует в купальнике с бокалом шампанского
Была ли пластика: Ани Лорак взбудоражила сеть новым фото
Мнения подписчиков разделились
"Украинская песня года": наряды звезд с красной дорожки
В Национальном дворце искусств "Украина" прошла Национальная премия "Украинская песня года"