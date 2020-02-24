Под Киевом протестующие за деньги перекрыли Одесскую трассу (фото) [ Редактировать ]
В понедельник утром, 24 февраля, под Киевом, в районе поселка городского типа Чабаны, люди перекрыли Одесскую трассу. Об этом сообщает журналист Влад Антонов в Facebook.
По указанной информации, за участие в "акции протеста" митингующие получили по 150 гривен.
Одесская трасса под Киевом перекрыта в две стороны. Объехать их по территории Чабанов тоже невозможно. Люди вынуждены идти пешком по трассе до Киева, а это 3-5 километров.
Как сообщает журналист, желающих выйти на протест набирали накануне в одном из Telegram-каналов.
Какие именно выдвигают требования собравшиеся на трассе - не уточняется. Однако, в комментариях к посту в Facebook один из пользователей пишет, что вопрос в дороге, которую перекрыли местные власти.
Скриншот, фото: Facebook/ Влад Антонов
Напомним, это не первый такой случай, ранее вьезд в Киев был также заблокирован. На трассе "Одесса-Киев" был затруднен проезд автомобилей из-за протестов дальнобойщиков, которые заблокировали одну из полос на трассе.
Также мы писали о том, что под Одессой люди вышли на митинг под прокуратуру.
по теме
Далекобійники влаштували у Києві масштабну акцію протесту
Сотні вантажівок заблокували одну з приміських смуг від самого ранку - вимог у далекобійників чимало
Українські фермери протестують проти земельної реформи
Від самого ранку у столичному урядовому кварталі вирують протести; противників земельного закону - тисячі
В Киеве загорелся популярный ресторан
В понедельник утром, 24 февраля, в Киеве, на территории ВДНХ, произошел пожар
Швидші за калькулятор: у Києві пройшла всеукраїнська Олімпіада з ментальної арифметики
Діти змагалися в усному рахунку: за секунди лічили двозначні, трьохзначні та чотиризначні числа - не обійшлося без рекордів
Підприємці Харкова почали обороняти торгівельний центр "Барабашово" від рейдерських атак та будівельної техніки
У Харкові триває протистояння міської влади та підприємців одного з найбільших оптових ринків України "Барабашово"