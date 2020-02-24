В понедельник утром, 24 февраля, под Киевом, в районе поселка городского типа Чабаны, люди перекрыли Одесскую трассу. Об этом сообщает журналист Влад Антонов в Facebook.

По указанной информации, за участие в "акции протеста" митингующие получили по 150 гривен.

Одесская трасса под Киевом перекрыта в две стороны. Объехать их по территории Чабанов тоже невозможно. Люди вынуждены идти пешком по трассе до Киева, а это 3-5 километров.

Как сообщает журналист, желающих выйти на протест набирали накануне в одном из Telegram-каналов.

Какие именно выдвигают требования собравшиеся на трассе - не уточняется. Однако, в комментариях к посту в Facebook один из пользователей пишет, что вопрос в дороге, которую перекрыли местные власти.

Скриншот, фото: Facebook/ Влад Антонов

Напомним, это не первый такой случай, ранее вьезд в Киев был также заблокирован. На трассе "Одесса-Киев" был затруднен проезд автомобилей из-за протестов дальнобойщиков, которые заблокировали одну из полос на трассе.