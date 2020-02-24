19-річний Роман терміново потребує пересадки нирки [ Редактировать ]
19-річний Яковенко Роман Анатолійович потребує допомоги!
Так сталось, що в хлопця вроджена патологія нирки сечового міхура і мочеточника. Зараз він знаходиться на гемодіалізі. Родина збирає кошти на подальше лікування.
Зроблено вже 2 невеличкі операції, в Києві, в Інституті урології та неврології, та в Інституті раку.
Гемодіаліз Роману стали проводити зовсім недавно. Та родина сподівається, що в найближчий час він зможе отримати донорську нирку. Операцію, скоріше за все, будуть проводити в Білорусії. Але для цього потрібна велика сума коштів, яких в родини немає, - 75 тисяч долларів, на трансплантацію нирки. Плюс буде потрібно 30-32 тисячі гривень кожного місяця.
Йому треба бути на дорогих препаратах, доки донорська нирка не приживеться.
"Дуже тяжко дивитись на ось це все і бачить свою дитину на гемодіалізу і абсолютно нічим не можливо допомогти. Бачиш що він в таком плачевном стані, а допомогти нічим абсолютно не можеш", - говорить мати дитини.
Сім'я має четверо дітей. Роман - середній. Старша донька працює. Мати теж працює. Проте, зарплата не така велика, щоб її вистачило для того, щоб поставити донорську нирку.
"Просимо всіх небайдужих долучитись до цього збору коштів. Будемо вдячні Вам за кожну переказану гривню. Нам доведеться пережити ще багато попереду. В магазинах ми розташували лоточки для збору котів і також на тих лоточках є наші реквізити для переказу коштів. Всім буду вдячна", - просить про допомогу матір Романа.
Реквізити для допомоги:
- 5168 7573 9860 9372 картка Приват банку - Яковенко Роман Анатолійович
- 29244825509100 рахунок Приват банку - Яковенко Роман Анатолійович
- телефон +38 (098) 358 23 59 - Яковенко Людмила Олександрівна - мати.
- телефон +38 (068) 827 65 10 - Яковенко Анатолій Петрович - батько.
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