В Италии консульство Украины временно прекращает принимать граждан и выдачу документов. Об этом сообщает консульство в Facebook.

В консульстве прекращают принимать со вторника, 25 февраля. Они будут оценивать ситуацию и действовать по рекомендациях от региональных органов власти Ломбардии.

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"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии А. Фонтаны и министра здравоохранения Италии Г. Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют в чрезвычайных ситуациях обращаться на горячую линию консульства: +39 348 725 4038 или на электронную почту [email protected]

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Напомним, что в Украине прибывших из Китая разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.