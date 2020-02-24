Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию и Иран. Это связано с распространением коронавируса на территориях этих стран. Об этом сообщается в заявлении МИД.

В частности, не рекомендуется посещать итальянские провинции Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт.

Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурса friend.mfa.gov.ua.

Также в МИД призвали отказаться от необязательных поездок в иранские города Тегеран, Кум, Арак и Гилан.

Украинцев, которые уже находятся на территории Ирана призвали сообщить о своем местонахождении и контактные данные в посольство Украины в Тегеране.

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Отметим, в Италии зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.