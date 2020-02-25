Со вторника, 25 февраля, в обращение в Украине ввели новую 200-гривневую банкноту. Купюра получила новый дизайн и усовершенствованную систему защиты. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По внешнему виду она аналогична к новым банкнотам, номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

На новой банкноте портрет Леси Украинцы перемещен в центр банкноты, хотя раньше он находился справа. Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

Фото: "Фокус"

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