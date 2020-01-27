В Украине вводят новую банкноту: как будет выглядеть купюра [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) показал новую банкноту номиналом 200 гривен.
Купюру введут в оборот с 25 февраля. Фото новых банкнот обнародовала пресс-служба НБУ.
По дизайну она подражает новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года.
Новая 200-гривневая купюра будет иметь те же размер и цвет, что и раньше. На лицевой стороне неизменно будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной - въездная башня Луцкого замка. Портрет поэтессы теперь будет изображен не с правой стороны купюры, а в центре.
Отмечается, что на купюре будут рельефные элементы, "шероховатость которых будет ощущаться на ощупь", а также элемент в виде двух полосок для людей с нарушенным зрением.
В Нацбанке подчеркнули, что банкноты той же стоимости 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно, а новыми банкнотами будут обменивать ветхие купюры, таким образом новых 200-гривневых банкнот в обращении будет становиться все больше.
Ранее сообщалось о том, что НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен.
по теме
Нацбанк показал структуру резервов Украины
Национальный банк раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22%
Курс валют на 27 января
Национальный банк Украины установил курс официальный курс валют на понедельник, 27 января
Курс валют на 21 января
На вторник, 20 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс валют
Украинцам поднимут зарплаты - НБУ
В 2020 году в Украине многие компании планируют поднять заработную плату украинцам
Курс валют на 13 января - прогноз НБУ
Национальный банк Украины установил официальный курс валют