Зеленский назначил заместителя главы СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован 25 февраля.
"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №57/2020.
Отметим, что Соловьев Алексей Станиславович - доктор медицинских наук, доктор фармацевтических наук, заведует кафедрой общей и клинической фармации. Он окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию, лечебное дело (1996), Запорожский государственный медицинский университет, общая фармация (2011), кандидат медицинских наук (2010), доктор медицинских наук (2017), доктор фармацевтических наук (2018).
По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П.Л. Шупика, был председателем правления общественного союза "Украинская медико-фармацевтическая ассоциация", а также занимался частным бизнесом.
Ранее сообщалось, что в СНБО рассказали о протестах в Новых Санжарах.
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