Во вторник, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине ни одна шахта не должна быть ликвидирована до тех пор, пока горняки не получат другой работы с достойной оплатой. Об этом он сказал на встрече с представителями угольной отрасли.

Он отметил необходимость создания Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, которая будет предусматривать переквалификацию и новые рабочие места для шахтеров, решение вопроса доступа к образованию для детей горняков, а также налаживание сервисов в шахтерских городах.

Ее главный принцип таков: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы - безопасной и с достойной оплатой. Сначала новые рабочие места для этих людей. И только потом начинаем говорить о другом.

По словам Зеленского, такие изменения - длительные, и в течение этого времени страна будет нуждаться в угле. Но постепенно государство должно создать социально-экономические возможности для развития угольных регионов.

Также реализация программы должна решить проблему доступа к образованию для детей шахтеров - путем создания стипендиального фонда.

По словам президента, Нацпрограмма должна быть направлена ​​также на заботу о пожилых людях, в частности речь идет о досрочной пенсии и развитии современной инфраструктуры и сервисов в шахтерских городах.

Кроме того, во время совещания Зеленский поддержал предложение представителей отрасли по созданию Государственного комитета по угольной промышленности.

Президент подчеркнул, что министр инфраструктуры должно уделить особое внимание ремонту дорог в небольших шахтерских населенных пунктах.

Представители предприятий угольной отрасли передали президенту обращение, где изложен перечень вопросов, которые, по мнению шахтеров, требуют решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами.