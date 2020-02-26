Зеленский подписал указ о Дне сопротивления крымчан [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, во время брифинга, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о Дне сопротивления оккупации Крыма Россией.
Зеленский напомнил, что 26 февраля ровно 6 лет назад в Симферополе состоялся митинг в поддержку целостности и единства Украины.
"Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополь", - заявил президент.
По его словам, День сопротивления оккупации Крыма будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.
Также Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с России в вопросе завершения конфликта на Донбассе.
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