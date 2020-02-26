В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с России в вопросе завершения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге.

Зеленский отметил, что Крым не снимается с повестки дня.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами.