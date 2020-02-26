Крым не будет "разменной монетой" в вопросе завершения войны на Донбассе - Зеленский [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с России в вопросе завершения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге.
Зеленский отметил, что Крым не снимается с повестки дня.
"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в Киеве.
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