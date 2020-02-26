Православный календарь на март 2020: главные праздники [ Редактировать ]
В марте в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников. В первый весенний месяц православные украинцы будут отмечать День всех святых, Теплого Алексея, а также начнут Великий пост. В этом месяце нет однодневных постов.
1 марта - заговенье на Великий пост, Прощеное воскресенье и последний день Масленицы.
2 марта - Постный день, начало Великого поста. Великий канон Андрея Критского, день памяти святителя Льва, папы Римского, святого Агапита.
3 марта - апостолов Архиппа и Филимона, мученицы равноапостольской Апфии, преподобного Феодора Санаксарского.
4 марта - Преподобномучеников Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.
5 марта - Преподобного Тимофея, празднование иконы Божией Матери Козельщанской, святителя Евстахия, архиепископа Антиохийского.
6 марта - мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора и иных, Преподобного Афанасия Павлопетрийского.
7 марта - День священномученика Поликарпа, епископа Смиренского.
8 марта - первая неделя Великого поста, Торжество Православия.
9 марта - святителя Тарасия
10 марта - седмица 2-я Великого поста, день памяти Порфирия Газского.
11 марта - преподобного Прокопия Декаполита.
12 марта - преподобного Василия Декаполита, священномученика Арсения.
13 марта - день памяти преподобного Касияна Римлянина.
14 марта - день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.
15 марта - празднование иконы Божией Матери, день памяти святителя Арсения.
16 марта - день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы.
17 марта - день памяти благоверного князя Данила Московского.
18 марта - день памяти мучеников Конона Исаврийского, чествование икон Божией Матери, обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславовича Черного, Смоленского и чад его.
19 марта - день памяти мучеников 42-х в Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих.
20 марта - день памяти священномучеников в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Елпидия, Агафодора.
21 марта - Поминовение усопших, день памяти преподобного Феофилакта исповедальника.
22 марта - праздник 40 мучеников Севастийских, неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
23 марта - День памяти мучеников Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона (Серапиона), Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих.
24 марта - день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, святителя Евфимия.
25 марта - День памяти преподобного Феофана исповедальника, Сигрианского, Святителя Григория Двоеслова, папы Римского, Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена.
26 марта - перенесение мощей святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского, празднование иконы Богородицы Молдавской.
27 марта - день памяти Венедикта Нурсийского, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.
28 марта - День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая (Тимофея), Ромила, Александра, Александра (другого), Дионисия и Дионисия (другого).
29 марта - день памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского, мученика Савина Ермопольского.
30 марта - день памяти преподобного Алексия, человека Божьего, преподобного Макария, игумена Калязинского.
31 марта - день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
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