Основатель Amazon пожертвовал 10 миллиардов долларов на спасение планеты [ Редактировать ]
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, пожертвовал 10 миллиардов долларов на спасение планеты. Он заявил о создании экологического фонда Bezos Earth Fund, который будет финансировать проекты по борьбе с изменениями климата. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.
Фонд с лета этого года начнет выделять гранты ученым, активистам и неправительственным организациям, которые ищут способы остановить глобальное потепление.
"Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, людьми, чтобы усилить известные пути и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменений климата на эту планету, которую мы все разделяем. Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации - любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю", - заявил Безос.
Безос считает, что еще не поздно всех спасти. "Земля — то, что объединяет нас всех, без исключения. Так давайте защитим ее вместе", - говорит он.
Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together. - Jeff
Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)
К слову, Джефф Безос - американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, а также владелец издательского дома The Washington Post.
Ранее мы писали о том, что два индонезийских острова полностью ушли под воду из-за глобального потепления.
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