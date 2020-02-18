Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, пожертвовал 10 миллиардов долларов на спасение планеты. Он заявил о создании экологического фонда Bezos Earth Fund, который будет финансировать проекты по борьбе с изменениями климата. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

Фонд с лета этого года начнет выделять гранты ученым, активистам и неправительственным организациям, которые ищут способы остановить глобальное потепление.

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"Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, людьми, чтобы усилить известные пути и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменений климата на эту планету, которую мы все разделяем. Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации - любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю", - заявил Безос.

Безос считает, что еще не поздно всех спасти. "Земля — то, что объединяет нас всех, без исключения. Так давайте защитим ее вместе", - говорит он.

К слову, Джефф Безос - американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, а также владелец издательского дома The Washington Post.

Ранее мы писали о том, что два индонезийских острова полностью ушли под воду из-за глобального потепления.