Старе вино у новій тарі. Південноафриканський стартап розливає напій у бляшанки. Мовляв, так зручніше й екологічніше. Адже для споживання не потрібен ані коркотяг, ані келих. Та чи зберігається смак шляхетного продукту - знає Ольга Жидецька.

Революцію в індустрії виноробства пропонує невелике підприємство в Кейптауні. Його господарі вирішили зовсім відмовитися від класичних пляшок і розливати свої вина в бляшанки. Точно такі, як для газованих напоїв чи пива. І зухвальці впевнені - саме за таким форматом майбутнє.

"За кілька днів наш продукт з'явиться в мережі супермаркетів по всій країні. Ми також розпочинаємо експорт до США. Європейці також оцінять плюси нашого продукту. Адже ми не використовуємо сульфітів, і вино підходить для веганів. До того ж така банка значно екологічніша за скло - її вуглецевий слід менший", - запевняє Арнольд Флок, співвласник виноробні.

Винороби кажуть, їхні потенційні покупці - так звані "мілленіали". Покоління людей, які народилися в період від початку вісімдесятих до середини дев'яностих. Вони цінують мобільність і зручність, легко руйнують багатовікові традиції та сповідують культ турботи про довкілля.

"Думаю, той факт, що пакування екологічно чисте, та ще й виготовлене з матеріалів, придбаних у відповідальних виробників - дуже переконливий аргумент. Саме це й потрібно мілленіалам. До того ж, так зручно - якщо у вас компанія друзів, просто купіть кожному по банці", - стверджує Брендон Шлеммерт, дегустатор.

Нині ця виноробня розливає в банки два сорти вина. Біле Chenin Blanc і червоне Merlot. Готують також конвеєр для Pinotage Rose. Та перше питання, яке цікавить потенційних споживачів - як смакує вино з бляшанки?

"Якщо пити вино просто з банки, то сприйняття смаку буде геть іншим. Беззаперечно. Але якщо налити його в келих - різниця майже невідчутна. Але важливо розуміти, що ми не прагнемо замінити традиційну тару. Це просто зручна альтернатива", - зазначила Саретт Ван Де Гевер, дегустаторка.

Підігріває оптимізм виробників баночного вина - добра репутація південноафриканського продукту у світі. Країна виробляє 820 мільйонів літрів напою на рік. А обіг глобальної індустрії за кілька років сягне 400 мільярдів доларів.