У Черкасах від початку тижня діабетикам припинили видавати безплатний інсулін. Причиною всьому - нестача державного фінансування. На цей рік Черкаси отримали лише 2 мільйони гривень з необхідних 14. Ситуація патова, кажуть у профільному департаменті. І як з неї вийти - посадовці не знають. Станіслав Кухарчук продовжить.

Зазвичай під кабінетом ендокринолога завжди людно. Пацієнти здебільшого приходять до лікаря по рецепт на інсулін. Та в коридорі сьогодні - майже нікого, а на дверях кабінету від понеділка промовиста табличка: "Інсуліну немає". У пані Тамари діабет уже понад 10 років, інсулін вона колить собі двічі на день. На візит до ендокринолога жінка записалась радше не по рецепт, а за порадою - що робити далі?

"В мене залишився інсулін на тиждень і далі його немає. Це життєва необхідність, якщо я не буду колоти інсулін, то просто напросто мене не буде", - говорить Тамара Рудницька, пацієнтка ендокринолога.

Інсулінозалежних пацієнтів у ендокринолога Тетяни Глизь аж шістсот, і кожен отримує рецепт на безплатні ліки. Та замість рецепта людям тепер показує лист із міського департаменту охорони здоров'я. У ньому медиків просять тимчасово припинити видавати безплатний інсулін. Тепер рецепти вона виписує лише в кричущих випадках.

"Двоє людей звернулися до управління, один чоловік операцію робив - то йому дозволили виписати рецепт, ось скарга від Шамраїної надійшла , що в неї немає інсуліну, вона якраз 25 саме зверталась", - говорить Тетяна Глизь, лікар-ендокринолог.

Щоб вижити, людям доводиться інсулін купувати, а це недешево. Ціна одного картриджа - від восьмисот гривень.

"Трошки купляють, но не багато, не багато людей купляє. Ждуть, може ж будуть уже відпускати".

У міському департаменті охорони здоров'я вже називають ситуацію патовою. Раніше інсулін закуповували коштом цільової державної субвенції, та з першого квітня ці функції мають перейти Національній службі здоров'я. Проте там попередили, фінансувати закупівлю інсуліну зможуть лише із жовтня. А на цей період місцеві бюджети мають знайти гроші самостійно.

"Наша потреба до кінця року 14 мільйонів - прийшло лише 2 мільйони. Тому мова про потребу може йти про 12 мільйонів", - говорить Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського МВК.

Просити надати ці кошти профільний департамент планує на найближчій сесії міськради - вона відбудеться на початку березня. А посадовці вже домовилися з власниками аптек, щоб видавати інсулін поки що в борг. Тож сьогодні з обіду діабетикам знову почали виписувати рецепти.