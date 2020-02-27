В Днепре в одной из школ случилось происшествие. Известно, что в здании распылили смесь из перцового баллончика, в результате чего восьмерых учеников госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор".

"Серьезных аллергических реакций и отравления удалось избежать, но учебу все же пришлось приостановить", - говорится в сообщении.

Известно, что кто-то из учеников распылил в помещении перцовый баллончик. Все произошло в коридоре на третьем этаже.

Изначально никто из школьников не придал этому значения, но когда у детей начали слезиться глаза, они сразу же рассказали об этом преподавателям. Те, в свою очередь, вызвали на место скорую помощь.

Сейчас за медицинской помощью обратились 10 учеников. Они жаловались на кашель и сильное жжение в глаза. Никто из них серьезно не пострадал. Но медики настояли на госпитализации восьми из них, чтобы обследовать и окончательно убедиться, что с подростками все в порядке.

Ранее мы писали, что в лицее распылили слезоточивый газ.