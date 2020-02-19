В среду, 19 февраля, в г. Сквира под Киевом неизвестный распылил слезоточивый газ на первом этаже образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

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Всех учеников с места происшествия эвакуировали. Учебный процесс был приостановлен.

Полиция ищет виновника инцидента, чтобы привлечь его к ответственности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики.

В отделе образования Сквиры сообщают, что следующий день, 20 февраля, в лицее объявили санитарным.

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