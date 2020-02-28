В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

По данным издания, коронавирус обнаружили у 60-летнего человека, недавно путешествовавшего в Иран. Больной человек в среду, 26 февраля, вернулся в Новую Зеландию рейсом EK450 из Объединенных Арабских Эмиратов с пересадкой в Бали.

Отмечается, что после возвращения из Ирана человек начал испытывать проблемы со здоровьем, поэтому ее родственники обратились за помощью врачей. Лишь с третьей попытки тест на коронавирус дал положительный результат, после чего его госпитализировали.

Это первый случай заражения коронавирусом на территории Новой Зеландии, что делает ее 48 страной, где был обнаружен коронавирус.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.