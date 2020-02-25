На юге Италии зафиксирован первый случай коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, коронавирус COVID-19 обнаружили в административном центре Сицилии - городе Палермо, что в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.
В частности, вирус обнаружили у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе.
24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.
Изолировали также друзей женщины и людей, с которыми она тесно контактировала. Отмечается, что это первый случай коронавируса в южной Италии.
Тем временем, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.
Отметим, что во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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