Во вторник, 25 февраля, коронавирус COVID-19 обнаружили в административном центре Сицилии - городе Палермо, что в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, вирус обнаружили у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе.

24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

Изолировали также друзей женщины и людей, с которыми она тесно контактировала. Отмечается, что это первый случай коронавируса в южной Италии.

Тем временем, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Отметим, что во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.