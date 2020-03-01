Глава УПЦ Онуфрій очолив антиурядовий марш у Чорногорії. Хода відбулася напередодні в Подгориці на честь свята Симеона Мироточивого. Її учасники виступали проти закону, який дозволяє владі конфісковувати майно Сербської православної церкви. Протести почалися у грудні.

Предстоятель УПЦ Онуфрій відправив літургію, після чого взяв участь у ході вулицями столиці разом із десятками тисяч вірян. Протесний молебень на підтримку Сербської православної церкви зібрав рекордну кількість людей. Більшість православних у Чорногорії - парафіяни Сербської православної церкви, яка не визнає автокефалію ПЦУ.

"Я принес с собой благословение Святого князя Владимира - нашего крестителя и просветителя, а также принес благословение преподобных отцов Киев-Печерских, которые своими мощами почивают в пещерах и молятся и за украинский народ и за всех, кто любит Христа и хочет быть со Христом. Но не все понимают, не все знают, что человек может быть красивым только тогда, когда он живет с Богом. Мы сегодня много говорим о том, что нужно объединяться друг с другом, чтобы победить то зло, которое существует в мире, но объединиться можно только вокруг Христа. Тот, кто с Христом - того никакое зло не может победить", - зазначив Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель УПЦ Онуфрій.