"Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане" - Пристайко [ Редактировать ]
Стало известно, что Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.
По словам Пристайко, Украина будет принимать участие в ней до тех пор, пока это будет необходимо.
"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане, учавсвуя в операции НАТО "Решительная поддержка" до тех пор, пока будет потребность в помощи афганскому народу", - отметил министр.
Пристайко добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и Талибаном о начале установления мира в Афганистане.
"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - написал министр.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский созвал внеочередное заседание Рады.
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