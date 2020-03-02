Стало известно, что Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

По словам Пристайко, Украина будет принимать участие в ней до тех пор, пока это будет необходимо.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане, учавсвуя в операции НАТО "Решительная поддержка" до тех пор, пока будет потребность в помощи афганскому народу", - отметил министр.

Пристайко добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и Талибаном о начале установления мира в Афганистане.

"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - написал министр.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский созвал внеочередное заседание Рады.