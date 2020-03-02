Евтаназія на комерційній основі. Конституційний суд Німеччини визнав, що заборона на професійну допомогу в здійсненні евтаназії суперечить Основному Закону. Що це рішення означає на практиці? - розкаже Тетяна Логунова.

Тема евтаназії завжди викликала в Німеччині дискусії. Причому такі палкі, що на законодавчому рівні це питання врегулювали лише п'ять років тому. Тоді депутати Бундестагу проголосували за заборону евтаназії на комерційній основі. І запровадили покарання за надання професійної допомоги у здійсненні евтаназії - до трьох років позбавлення волі. Безкарно допомагати тяжкохворим піти з життя мали право лише близькі родичі.

"За заборону евтаназії на комерційний основі проголосували 360 депутатів. Закон ухвалено", - наголошує Едельгард Бульман, заступниця голови Бундестагу.

Тоді це рішення розкритикували як лікарі, так і представники об'єднань тяжкохворих людей. І подали позов до Конституційного Суду.

"Рішення з цього питання ухвалити було нелегко. Ми розглянули 6 скарг на параграф 217 Кримінального кодексу, який передбачає покарання за допомогу в евтаназії на комерційній основі. Цей параграф суперечить Конституції", - зазначає Андреас Фоскюле, голова Конституційного Суду Німеччини.

Своє рішення судді обгрунтували так: кожна людина має право на життя, а відповідно - має право й добровільно з нього піти. Звернувшись по допомогу до третіх осіб.

Це рішення в Німеччині вже називають революційним. Відтепер лікарям буде дозволено консультувати тяжкохворих, які хочуть піти з життя, й виписувати їм необхідні для цього медикаменти. Але не вводити їх - останній крок хворий має зробити сам. Водночас лікарів зобов'яжуть проводити з такими людьми роз'яснювальні бесіди, вмовляти їх змінити своє рішення, давати час на роздуми. Усі ці моменти врегулює спеціальний закон, який розроблять уже найближчим часом.

Рішення Конституційного суду вже привітали об'єднання тяжкохворих. Тепер їм не потрібно буде перекладати тягар свого рішення на рідних або виїжджати у країни, де евтаназія легалізована. А от представники церкви категорично проти. Вони вважають, що питання життя і смерті не в компетенції людей.