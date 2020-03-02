Кожара отказался от следственного эксперимента [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, появилась информация о том, что экс-глава МИД Украины Леонид Кожара попал в больницу перед следственным экспериментом по делу о гибели человека в доме политика. Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы "Миллер", представляющей интересы потерпевшей стороны.
Кожару госпитализировали перед следственным экспериментом, который должны были проводить у него дома. Следственные действия были запланированы на 13:00 в понедельник. На место прибыли представители потерпевших, следователи Киево-Святошинского отдела полиции, эксперты. Ожидание владельцев помещения затянулось на 2 часа, после чего прибыли адвокаты бывшего министра. Они сообщили, что Кожара госпитализирован с гипертоническим кризом. Жена находится вместе с ним в Феофании.
"И что самое важное, сам Кожара просит без его участия следственный эксперимент не проводить. Протоколом проведения следственного действия зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента", - заявили юристы.
Ранее мы писали о том, в столице Бразилии госпитализировали президента Жаира Болсонару.
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