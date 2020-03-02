С понедельника, 2 марта начался самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. А 19 апреля украинцы будут отмечать большой религиозный праздник - Пасху.

Таким образом, весь Великий пост длится 48 дней.

В этот период времени существует целый ряд вещей, которые нужно исполнять.

Что нужно делать в Великий пост:

В Великий пост рекомендуется молиться минимум дважды в день, утром и вечером.

Посещать церковь и своего духовника.

Исповедаться и причаститься.

Совершать добрые дела и давать малоимущим милостыню.

Задуматься о своей жизни и позаботиться о близких.

А для тех, кто придерживается поста, мы создали календарь питания на весь период Великого поста.