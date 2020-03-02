Великий пост-2020: что обязательно нужно сделать [ Редактировать ]
С понедельника, 2 марта начался самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. А 19 апреля украинцы будут отмечать большой религиозный праздник - Пасху.
Таким образом, весь Великий пост длится 48 дней.
В этот период времени существует целый ряд вещей, которые нужно исполнять.
Что нужно делать в Великий пост:
- В Великий пост рекомендуется молиться минимум дважды в день, утром и вечером.
- Посещать церковь и своего духовника.
- Исповедаться и причаститься.
- Совершать добрые дела и давать малоимущим милостыню.
- Задуматься о своей жизни и позаботиться о близких.
А для тех, кто придерживается поста, мы создали календарь питания на весь период Великого поста.
по теме
Когда Прощеное воскресенье в 2020 году
Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье
Великий пост-2020: меню на каждый день
С понедельника, 2 марта начинается самый строгий пост в году - Великий пост
Прощеное воскресенье: что обязательно нужно сделать
Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье
Православный календарь на март 2020: главные праздники
В марте в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников
Сретение Господне: что категорически запрещено делать
В субботу, 15 февраля, в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне