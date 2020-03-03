Коронавирус в Украине: правила вызова "скорой" изменят [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ заявил, что если у человека поднимется температура, то "скорая" будет приезжать на такие вызовы. Об этом сообщает "Украинская правда".
"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", - объясняет замминистра.
Также он добавил, что "скорая" знает, что делать в случаях потенциальных вспышек.
Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать.
Отметим, что в Украине официально подтвердился коронавирус.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
по теме
Коронавирус в Украине: вернувшийся из Италии турист заявил об отсутствии проверки
Жители страны обеспокоены тем, что вирус мог попасть на территорию Украины
Коронавирус в Украине: готовы ли больницы к приему инфицированных
Во вторник, 25 февраля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сделал заявление
Подозрение на коронавирус в Закарпатской области: мужчину с женой поместили в изолятор
Сейчас специалисты уточняют связи украинца с жителем Китая
У МОЗ оприлюднили інформацію про стан здоров'я евакуйованих українців
У МОЗ звітували про стан людей, що знаходяться в обсервації в місті Нові Санжари - медики оглядають наших громадян двічі на день
О каких болезнях говорят полосы и ямочки на ногтях
Ногти могут многое рассказать о вашем здоровье