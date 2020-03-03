Во вторник, 3 марта, заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ заявил, что если у человека поднимется температура, то "скорая" будет приезжать на такие вызовы. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", - объясняет замминистра.

Также он добавил, что "скорая" знает, что делать в случаях потенциальных вспышек.

Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать.

Отметим, что в Украине официально подтвердился коронавирус.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.