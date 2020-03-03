Різке загострення міграційної кризи у Греції. Тисячі біженців намагаються нелегально пробратися до країни із Туреччини. На які радикальні заходи йде берегова охорона та чому Брюссель звинувачує Анкару у шантажі?

Кулі падають за кілька метрів від човна, переповненого мігрантами. Грецька берегова охорона більше не церемониться з біженцями. Людей відлякують пострілами із автоматичної гвинтівки та відганяють довгими палицями. Так змушують човен розвернутися назад. Це відео опублікував уряд Туреччини. Там кажуть, - жорстокість Греції понад усі допустимі межі.

"Грецькі солдати відкривають вогонь по мігрантах, троє загинули під час втечі, їх убили пострілами в спину. Також грецька влада роздає мисливські рушниці фермерам, щоб вони обстрілювали біженців. З усіх сторін - жорстоке ставлення. Я сподіваюся, що керівництво Євросоюзу це побачить", - наголошує Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини.

Туреччина каже, вже понад сотні тисяч мігрантів прорвалися до Греції. Втім, у Афінах цю інформацію спростовують. Так само як і не підтверджують жодних смертей.

"У нас є діти, вони кілька днів нічого не їли!", - це кордон із Туреччиною на півночі Греції. Сюди звезли військову техніку та озброєних до зубів солдатів. Кордон між країнами тут пролягає річкою Еврос. У цій місцевості вже заарештували сотні біженців, які перебралися на іншу сторону. Ще десятки тисяч людей розвернули назад.

"Турецькі військові вивезли нас зі Стамбула до якоїсь річки. Забрали усі гроші, і наші телефони. Ми взагалі не знаємо, де ми опинилися", - розповідає Тайсир, мігрант із Сирії.

Анкара просто відкрила свій кордон для біженців. Попри те, що у 2016 році взяла на себе зобов'язання перед ЄС - стримувати людей. І досі справлялася із цим завданням. Прийняла понад 3,5 мільйони сирійців. Та каже, що більше не може і не хоче.

"Я розумію, що турецький уряд та президент Ердоган чекають більшого від Європи. Але це абсолютно неприйнятно, що вони не звернулися зі своїм невдоволенням до ЄС, натомість поклавши усе це на плечі біженців. Ми чекаємо, що Туреччина повернеться до виконання своїх зобов'язань", - наголосила Ангела Меркель, канцлерка Німеччини.

Європейські лідери називають дії Анкари шантажем. Хоча і визнають, що останнім часом ситуація з біженцями загострилася. З грудня майже мільйон сирійців покинули домівки через тяжкі бої у провінції Ідліб. Там сирійська армія воює із повстанцями, яких підтримує Туреччина. Останньою краплею для Анкари стала загибель в Ідлібі 36 турецьких воєнних минулого тижня. Після цього перед біженцями відкрили кордони до Європи. І Туреччина очікує від ЄС конкретної допомоги.