Питання продажу землі - болюче нині для українців. У селах - тільки про це й мова. Люди не бачать прозорих правил , не розуміють, як це відбуватиметься, і бояться, що їх як завжди ошукають і землю скуплять великі корпорації, які не дбатимуть про село й селян. А тваринництво може взагалі зникнути як галузь.

У великому фермерському господарстві в селі Бердянка вже понад 25 років вирощують корів. Надої - більше ніж 9 тисяч літрів на рік. Для людей - робота, доярки тут отримують до 20 тисяч гривень зарплатні. За фермерські гроші відремонтували місцевий клуб. У ньому й зібралися люди. Усіх непокоїть майбутнє відкриття ринку землі. Люди кажуть: якщо її почнуть продавати, українцям своя ж, українська, земля буде не по кишені.

"Ринок землі - це можливість не тільки продати власну землю, а щось і купити. Там хіба передбачено? Не передбачено. Ціна, яка виставлена - надзвичайно низька. Але в тих обсягах. Це для того, щоб зразу продати державну землю", - наголосив Володимир Білик, житель Бердянки.

Голова фермерського господарства уже підрахував: купити землю, яку обробляє нині, не зможе. А отже, ніде буде садити люцерну на сіно, яким потім годують корів і свиней. А не буде своїх кормів - вимре тваринництво.

"І в руки - що 10 тис гектар, я думаю, це - дуже багато. Саме такий приємний для українського села - це десь 3-5 тисяч гектарів землі. А якщо продаж, то тільки продаж для своїх людей", - наголосив Іван Глянь, генеральний директор ПСП ім. Фрунзе Зачепилівського району.

У Зачепилівці кажуть: уже відчули на собі відсутність вільних лугів - відколи поля роздали у власність, люди перестали тримати корів, бо ніде випасати.

"Лугів немає. Ті, в кого коровки, уже продали коровку, йому нікуди вигнати корову, щоб якось жити", - наголосила Надія, жителька Зачепилівки.

А в селі Орчик не всі змогли отримати навіть встановлені законом наділи. Поки оформляли папери, їхні паї віддали вже комусь іншому.

"У мене і в сина разом 3 гектари получалося. Головне, син почав оформляти оці паї. Один місяць пішов був, потом, значить, пішов тот, - вашої вже землі немає. Зовсім друга людина на вашій землі", - обурена Наталія, жителька Орчика.

Зважати на думку людей, впроваджуючи ринок землі, закликає і колишня очільниця Харківщини Юлія Світлична.

"Люди дуже стривожені тим, що буде з селом. Потрібно село підтримувати, дотатувати для того, щоб воно розвивалося, а не ставити першим пріоритетом розпродаж українського надбання. В першу чергу, дійсно, потрібно розібратися із ринком землі, встановити нормальні правила, щоб люди могли оформити собі ті паї, або ті гектари, які Конституцією гарантовані. А вже потім виважено і акцентовано і дуже уважно підходити і обережно підходити до питання ринку землі", - підкреслила Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

Селяни ж пропонують розробити прозорі правила продажу: просять продавати тільки українцям і не більше ніж 5 тисяч гектарів в одні руки, оскільки бояться, що нові власники не дбатимуть про село й людей.