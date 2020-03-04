Новый состав Кабмина: названы имена министров [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта 2020 года, на заседании фракции "Слуга народа" на пост премьер-министра Украины был выдвинут Денис Шмыгаль.
Также были названы имена новых министров правительства.
- Министр социальной политики - Марина Лазебная (заменит Юлию Соколовскую)
- Министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб (заменит Оксану Коляду)
- Министр финансов - Игорь Уманский (заменит Оксану Маркарову)
- Министр здравоохранения - Илья Емец (заменит Зоряну Скалецкую)
- Министр обороны - Андрей Таран (заменит Андрея Загороднюка)
- Министр энергетики - Иван Плачков (заменит Алексея Оржеля)
- Министр Кабинета министров - Олег Немчинов (заменит Дмитрия Дубилета)
- Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба (заменит Вадима Пристайко)
- Министр по вопросов временно оккупированных территорий - Алексей Чернышев (заменит Оксану Коляду)
- Министр экономики - Роман Жуковский (заменит Тимофея Милованова)
- Министр агропромышленного комплекса - Тимофей Милованов
- Вице-премьер по Оборонно-промышленному комплексу Украины- Олег Коростылев (заменит Андрея Загороднюка)
- Министр по вопросам спорта - Вадим Гутцайт (заменит Владимира Бородянского)
- Министр МВД - Арсен Аваков
- Министр юстиции - Денис Малюська
- Министр инфраструктуры - Владислав Криклий
- Вице-премьер по информатизации - Михаил Федоров
- Министр по вопросам культуры - Владимир Бородянский
Так, вице-премьеру Дмитрию Кулебе предлагают дополнить портфель и возглавить Министерство иностранных дел.
Сохранят свои портфели также Владислав Криклий, который останется министром инфраструктуры, Денис Малюська - министром юстиции, Арсен Авков - министром МВД, Владимир Бородянский - министром по вопросам культуры.Источник: https://censor.net.ua/n3179224
Напомним, на среду, 4 марта, назначено внеочередное заседание Верховной Рады.
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