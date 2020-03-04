Во вторник, 3 марта 2020 года, на заседании фракции "Слуга народа" на пост премьер-министра Украины был выдвинут Денис Шмыгаль.

Также были названы имена новых министров правительства.

Министр социальной политики - Марина Лазебная (заменит Юлию Соколовскую)

Министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб (заменит Оксану Коляду)

Министр финансов - Игорь Уманский (заменит Оксану Маркарову)

Министр здравоохранения - Илья Емец (заменит Зоряну Скалецкую)

Министр обороны - Андрей Таран (заменит Андрея Загороднюка)

Министр энергетики - Иван Плачков (заменит Алексея Оржеля)

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов (заменит Дмитрия Дубилета)

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба (заменит Вадима Пристайко)

Министр по вопросов временно оккупированных территорий - Алексей Чернышев (заменит Оксану Коляду)

Министр экономики - Роман Жуковский (заменит Тимофея Милованова)

Министр агропромышленного комплекса - Тимофей Милованов

Вице-премьер по Оборонно-промышленному комплексу Украины- Олег Коростылев (заменит Андрея Загороднюка)

Министр по вопросам спорта - Вадим Гутцайт (заменит Владимира Бородянского)

Министр МВД - Арсен Аваков

Министр юстиции - Денис Малюська

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий

Вице-премьер по информатизации - Михаил Федоров

Министр по вопросам культуры - Владимир Бородянский

Так, вице-премьеру Дмитрию Кулебе предлагают дополнить портфель и возглавить Министерство иностранных дел.

Сохранят свои портфели также Владислав Криклий, который останется министром инфраструктуры, Денис Малюська - министром юстиции, Арсен Авков - министром МВД, Владимир Бородянский - министром по вопросам культуры.Источник: https://censor.net.ua/n3179224

Напомним, на среду, 4 марта, назначено внеочередное заседание Верховной Рады.