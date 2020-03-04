В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос Кабинет министров Украины. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Депутаты планируют обсудить деятельность Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка.

Также на внеочередном заседании рассмотрят законопроект о принятии решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Докладывать по этому вопросу будет министр обороны Андрей Загороднюк.

Кроме того, планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений о главнокомандующем ВСУ, Генштаба, видов и отдельных родов войск. Докладывать также будет министр обороны.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Помимо этого, будет рассматриваться ратификация договора между Украиной и Францией об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.

Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.