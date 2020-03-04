В Раде намерены созвать еще одно внеочередное заседание [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, в фракции "Слуга народа" собирают подписи в Верховной Раде за инициативу провести внеочередное заседание 5 марта. Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, пишет "РБК-Украина".
Дополнительное заседание нужно для принятия кадровых решений по правоохранительным органам.
"Собирают подписи за созыв внеочередного заседания Верховной Рады на завтра на 18:30. "Слуга народа" собирает. Я подписывалась двадцать восьмой, нужно 150 подписей", - рассказала Верещук.
При этом она уточнила, что не идет речь конкретно об отставке генпрокурора.
"Мы сегодня заслушаем отчет. Затем обсудим на фракции. Это отчет не только генпрокурора, но и главы НАБУ, руководителей СБУ и МВД. Только тогда примем решение. Решение будет не только по генпрокурору - по каждому из них будем принимать решение", - подчеркнула нардеп.
Напомним, на среду, 4 марта, уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады.
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