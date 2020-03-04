В среду, 4 марта, в реестре электронных деклараций появились данные о семи претендентах на должности в правительстве.

Декларации опубликовали Марина Лазебная, Олег Немчинов, Денис Малюська, Андрей Таран, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, Илья Емец и Михаил Федоров.

Так, Лазебная является кандидатом на должность министра социальной политики, Немчинов - министра Кабинета министров, Малюська - министра юстиции, Таран - министра обороны, Шмыгаль - премьер-министра, Чернышов - министра развития громад и территорий, а Емец - министра здравоохранения, Михаил Федоров - на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

Отметим, на данный момент Шмыгаль является вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий.

В декларации Шмыгаля говорится, что за 2019 год он заработал 3,4 млн гривен, в том числе 2,2 млн как директор Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова), 925 тысяч гривен как консультант в ДТЭК "Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен за пять месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА.

Вместе с женой Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличными.

Семья владеет домом площадью 215,9 кв. м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове, земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, нежилым зданием площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской. Также на жену Шмыгаля зарегистрированы 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.

У супругов на двоих есть один автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года оценочной стоимостью 832 тысячи гривен.

Напомним, на среду, 4 марта, уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады.