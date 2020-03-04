В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины приняла решение об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Давайте вспомним о главных достижения парламентария на своем посту.

Достижения

Рынок земли

При Гончаруке появилась возможность "осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная развитая страна". Так, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о рынке земли. Он позволяет купить любому гражданину Украины или юрлицу, зарегистрированному в Украине, территориальным громадам и самому государству, земли сельскохозяйственного назначения

Кроме того, началась реформа геокадастра - открыты все решения территориальных органов геокадастра, организована работа по принципу "единого окна".

Отметим, что многие жители страны остаются недовольными этим законом. Так, во время голосования за него, под Радой проходили митинги.

Процесс легализации добычи янтаря

9 сентября 2019-го Кабмин утвердил законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца что предусматривает сосредоточение легальной добычи на существующих старательских приисках.

Законопроект предусматривает запрет экспорта необработанного янтаря (сырца), криминализирует нелегальный вывоз янтаря, упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса. Ожидается, что легализация добычи янтаря станет серьезным источником дополнительных доходов в бюджет.

Сотрудничество с МВФ

Украина договорилась о возобновлении роботы с Международным валютным фондом. Предполагается, что программа будет трехлетней, а ее объем составит 5,5 млрд долларов. В свою очередь, в МВФ заявили о поддержке политики правительства Алексея Гончарука и Национального банка Украины, направленную на укрепление экономики страны.

Анбандлинг "Нафтогаза"

Накануне нового 2020 года было завершено отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от "Нафтогаза Украины"- компания "Оператор ГТС Украины" получила лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

"Это одна из ключевых для Украины реформ. И она уже успешно реализована", - резюмировал Гончарук.

Верховная Рада Украины еще 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Провалы

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Отсрочка индексации пенсий

Повышение платежек за коммунальные услуги

Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.