Отставка Гончарука: в Раде приняли решение [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, стартовало внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Его открыл своим выступлением Владимир Зеленский, который обратился к украинцам и парламентариям, а после передал слово премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и попросил "оценить работу своим голосованием за его отставку".
В своем выступлении Гончарук перечислил достижения Кабмина и отметил, что понимает, что этого может быть недостаточно.
Так, за отставку премьера проголосовали 353 депутата. Таким образом, решение считается принятым.
Против не проголосовал никто. Удержались - 43 человека. Всего - 411 проголосовавших.
Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.
Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.
Напомним, что Александр Корниенко заявил о том, что парламент доназначит некоторых министров на следующей неделе
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