В среду, 4 марта, стартовало внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Его открыл своим выступлением Владимир Зеленский, который обратился к украинцам и парламентариям, а после передал слово премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и попросил "оценить работу своим голосованием за его отставку".

В своем выступлении Гончарук перечислил достижения Кабмина и отметил, что понимает, что этого может быть недостаточно.

Так, за отставку премьера проголосовали 353 депутата. Таким образом, решение считается принятым.

Против не проголосовал никто. Удержались - 43 человека. Всего - 411 проголосовавших.

Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.

Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.

Напомним, что Александр Корниенко заявил о том, что парламент доназначит некоторых министров на следующей неделе