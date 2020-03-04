Зеленский предложил назначить новых глав МИД и Минобороны [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский внес предложение в Верховную Раду, чтобы назначить нового министра иностранных дел и обороны. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента
Так, Зеленский внес в парламент проекты постановлений №3170 "О назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины" и №3169 " и о назначении Тарана А.В. министром обороны Украины".
"Назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел Украины. Назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины", - сказано в проектах постановлений.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
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