Президент Владимир Зеленский внес предложение в Верховную Раду, чтобы назначить нового министра иностранных дел и обороны. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента

Так, Зеленский внес в парламент проекты постановлений №3170 "О назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины" и №3169 " и о назначении Тарана А.В. министром обороны Украины".

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"Назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел Украины. Назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины", - сказано в проектах постановлений.