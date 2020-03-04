В Украине назначили нового премьер-министра [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины президент Украины представил кандидата на пост премьер-министра Украины.
Им стал Денис Шмыгаль. Так, за нового премьера проголосовал 291 депутат. Таким образом, решение считается принятым.
Верховная Рада провела голосование за назначения депутата на соответствующий пост.
- За проголосовали - 291 человек.
- Против - 59 человек
- Удержались - 46 человек
- Всего голосовавших - 405.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
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