В Украине решили отменить все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, выступая в Новых Санжарах Полтавской области.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы…, чтобы снизить массовые скопления людей", - рассказал он.

В то же время, когда именно власти начнут вводить ограничения, Ляшко не уточнил.

Напомним, что 5 марта в Новых Санжарах выпустили находящихся на обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Зеленский выступил с заявлением и подарил подарки "освобожденным".