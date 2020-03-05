В Украине отменят все концерты и закроют школы [ Редактировать ]
В Украине решили отменить все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, выступая в Новых Санжарах Полтавской области.
"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы…, чтобы снизить массовые скопления людей", - рассказал он.
В то же время, когда именно власти начнут вводить ограничения, Ляшко не уточнил.
Напомним, что 5 марта в Новых Санжарах выпустили находящихся на обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Зеленский выступил с заявлением и подарил подарки "освобожденным".
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