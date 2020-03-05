Конец обсервации: Зеленский выступил с заявлением и подарил подарки "освобожденным" [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Полтавскую область, чтобы лично "выписать" людей.
Так, в ходе своей речи он признался, что рад, что в Новых Санжарах не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Заверил всех, что в Украине все есть для борьбы с вирусом.
Украинцев Зеленский попросил "побыть немножко в Украине". И вместо туризма за рубежом искать варианты отдыха в своей стране. Поздравил одного их эвакуированных парней с днем рождения и подарил ему часы со словами:
У меня таких нет, теперь будут у вас.
Эвакуированным детям Зеленский подарили мячи и плюшевых мишек.
В Украине сейчас официально один мужчина с подтвержденным коронавирусом. Еще около десяти образцов находятся на исследовании. Жителей Украины в очередной раз призвали мыть руки мылом и не покупать маски - они не защищают от болезни, они нужны исключительно тем, кто уже заболел, чтобы вирус не распространялся.
Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.
Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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