В четверг, 5 марта, в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя.

Обсервация длилась 14 дней, ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса.

Таким образом все были выписаны из санатория "Новые Санжары".

Всем, кто находился на эвакуации должны выдать справки об отсутствии коронавируса и о пребывании в обсервации. Украинцев на автобусах развезут по домам, а иностранцев - в Киев.

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.

Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.