Стало известно, что Кабинет министров Украины отозвал законопроект № 2708 о труде, которым планировалось ввести новый Трудовой кодекс. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

В разделе о состоянии прохождения документа указывается, что 4 марта 2020 года - проект (закона "О труде", - ред.) отозвано.

Напомним, 27 декабря Кабинет министров утвердил законопроект "О труде". В правительстве отмечали, что Кодекс законов о труде устарел и давно не защищает работников.

По словам уже экс-министра экономики Тимофея Милованова, законопроект позволит сбалансировать рынок рабочей силы, вывести из тени заработные платы и ускорить экономический рост.

28 декабря проект закона передали в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что новый Кабмин принес присягу.