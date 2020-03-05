Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о труде [ Редактировать ]
Стало известно, что Кабинет министров Украины отозвал законопроект № 2708 о труде, которым планировалось ввести новый Трудовой кодекс. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
В разделе о состоянии прохождения документа указывается, что 4 марта 2020 года - проект (закона "О труде", - ред.) отозвано.
Напомним, 27 декабря Кабинет министров утвердил законопроект "О труде". В правительстве отмечали, что Кодекс законов о труде устарел и давно не защищает работников.
По словам уже экс-министра экономики Тимофея Милованова, законопроект позволит сбалансировать рынок рабочей силы, вывести из тени заработные платы и ускорить экономический рост.
28 декабря проект закона передали в Верховную Раду.
Ранее сообщалось, что новый Кабмин принес присягу.
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