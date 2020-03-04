Рада утвердила новый Кабмин [ Редактировать ]
Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
Верховная Рада провела голосование за назначения Кабмина:
- За проголосовали - 277 человек.
- Против - 57 человек
- Удержались - 30 человек
- Всего голосовавших - 381.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
- Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
- Илья Емец - министр здравоохранения;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная - министр социальной политики;
- Денис Малюська - министр юстиции;
- Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский - министр финансов;
- Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий
Также, за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны по президентской квоте будут голосовать отдельно.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
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