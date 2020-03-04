Новый Кабмин принес присягу [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, новый Кабинет министров Украины, который возглавил премьер Денис Шмыгаль, принес присягу на внеочередном заседании Верховной Рады.
Так, присягу принесли:
- Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
- Илья Емец - министр здравоохранения;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная - министр социальной политики;
- Денис Малюська - министр юстиции;
- Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский - министр финансов;
- Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий;
- Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;
- Андрей Таран - министр обороны.
А также, еще четыре должности остаются вакантными.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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