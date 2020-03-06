Ще мінус один кандидат. Сенаторка Елізабет Воррен виходить із президентських перегонів у США.

Під час праймеріз Демократичної партії у супервівторок вона не змогла виграти навіть у своєму рідному Массачусетсі. Чи підтримає Воррен когось із однопартійців - поки що невідомо. Переможцями попередніх виборів стали колишній віцепрезидент Джо Байден - його обрали в 10 штатах, і конгресмен Берні Сандерс, - він став першим у Каліфорнії, найбільш населеному американському штаті.