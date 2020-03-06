В Москве нашли труп известного шахматиста и его подруги [ Редактировать ]
В Москве, в квартире на Кастанаевской улице, нашли мертвыми известного шахматиста 27-летнего Станислава Богдановича и его подругу, 18-летнюю Александру Вернигору. Об этом сообщает Mash.
Рядом с девушкой и Богдановичем лежали шарики с закисью азота. По предварительной информации, ребята отравились веселящим газом.
Александра училась в МГУ, Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам - недавно он выступал за сборную России, за что подвергся травле и даже оказался в базе "Миротворца".
Шахматиста и его подругу, погибших в Москве, нашли с пакетами на головах.
"Скорую" вызывали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления.
Ранее в Санкт-Петербурге в ванной был найден мертвым участник российского вокального шоу "Голос".
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