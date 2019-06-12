Участника вокального шоу "Голос" нашли мертвым [ Редактировать ]
В Санкт-Петербурге в ванной был найден мертвым участник российского вокального шоу "Голос" Алексея Сафиулина.
Как сообщает ряд местных СМИ, его бездыханное тело обнаружила супруга. Отметим, что 44-летний певец проживал в одной квартире вместе с женой и двумя детьми.
Сначала предполагалось, что Алексей просто уснул в ванне и утонул. Но позже на его странице в Instagram появилось опровержение такой информации и была уточнена причина смерти.
"В связи с тем, что в СМИ появилась некорректная информация о смерти Алексея Сафиулина, сообщаю, что он скоропостижно скончался от сердечного приступа дома 8 июня около 19:00. На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил. Берегите себя", - написано под опубликованным черно-белым фото артиста.
Что известно об Алексее Сафиулин?
Погибший принимал участие в телешоу "Голос" в 2017 году. Тогда его наставницей была певица Пелагея, которая дружила с Алексеем с детства, но не ожидала, что он собирается участвовать в телепроекте. Алексей Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе - озвучивал героев сериала "Ханна Монтана", фильма "Зачарованная" и мультфильма "Вверх".
Раньше сообщалось о том, что 5 июня Бари Алибасов отравился химикатами. Артист случайно выпил средство для очистки труб. А также в СМИ писали о смерти музыканта, но его пресс-секретарь мгновенно опроверг это.
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