В четверг, 6 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал в 2020 году провести индексацию пенсий. Об этом он заявил в эфире одной из передач.

"Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Надо взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы начали это делать уже сегодня. Я не буду врать, что уже завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году", - подчеркнул глава Кабмина.

По его словам, правительство найдет средства в бюджете для решения "этического вопроса перед людьми, которые трудовой жизнью заслужили пенсии".

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль назвал состав нового Кабмина. Также читайте все, что известно о новом премьер-министре.

Также сообщалось, что с 1 марта 2020 года, власти страны обещали повышение пенсий многим украинцам. Мы разбирались, кто может рассчитывать на надбавку. А кого индексация пройдет стороной.