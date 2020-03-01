Индексация пенсий: кто может рассчитывать на повышение с 1 марта [ Редактировать ]
Этой весной, с 1 марта 2020 года, власти страны обещают повышение пенсий многим украинцам. Давайте же разберемся, кто может рассчитывать на надбавку. А кого индексация пройдет стороной.
Учтите важный момент, что доплата будет не одноразовой. Она будет действовать целый год, до следующего марта.
Рассчитываться повышение будет по специальной формуле. В ее основе лежит учет:
- стажа
- размера зарплаты
- 50% суммы роста средней зарплаты в стране за прошедшие три года
- 50%-коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год.
Таким образом, считают, что согласно этой формуле, пенсии в Украине в марте 2020 должны вырасти примерно на 8,5-12%. Т.е., выплаты могут возрасти на 306 грн и составлять примерно 3 370 грн.
Кто может рассчитывать на повышение:
Однако есть категории, которые не подпадают под индексацию. Без повышения останутся около 3,5 миллиона пенсионеров.
К ним относятся:
В случае, если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.
Также, с 1 апреля 2020 года пересчитают пенсию и тем пенсионерам, которые все еще работают. Однако тут действует дополнительное условие - после наступления пенсионного возраста они должны проработать официально 2 года.
Раньше сообщалось о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.
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