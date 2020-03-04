Во вторник, 3 марта 2020 года, на заседании фракции "Слуга народа" на пост премьер-министра Украины был выдвинут Денис Шмыгаль.

Давайте разберемся, кто он такой и что о нем известно.

Денис Шмыгаль - предприниматель, государственный служащий и политик, который родился и учился во Львове. На данный момент ему 44 года.

В 1997 году окончил национальный университет "Львовская политехника". Является кандидатом экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Кроме того, известно, что Шмыгаль ездил на обучение в Германию. Там он прошел программу подготовки менеджеров, а также программу министерства экономики и энергетики Германии.

С 2000-х годах он работал на разных руководящих должностях в различных фирмах и предприятиях.

в различных фирмах и предприятиях. А уже в 2009-м Шмыгаль ушел на государственную службу . С того времени он стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации.

. С того времени он стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации. В 2011-м занимал руководящую должность в ОО "Институт регионального развития".

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы .

областного . В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС.

Политическая деятельность

В 2014 года во время парламентских выборов - самовыдвиженец от избирательного округа № 121 (Львовская область).

от избирательного округа № 121 (Львовская область). В 2015 году - кандидат в депутаты Львовского облсовета от партии "Народный контроль".

Львовского облсовета от партии "Народный контроль". В 2019 году был кандидатом на должность председателя Львовской облгосадминистрации.

1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его п редседателем Ивано-Франковской ОГА .

. 4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером - министром развития общин и территорий.

Декларация Дениса Шмыгаля

За 2018 год в в холдинге ДТЭК, по данным декларации, заработал 3,5 миллиона гривен. На тот год наличными семья тогда имела $115 тысяч.

Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.

За 2019 год он заработал 3,4 млн гривен, в том числе 2,2 млн как директор Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова), 925 тысяч гривен как консультант в ДТЭК "Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен за пять месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА.

Вместе с женой Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличными.

Семья владеет домом площадью 215,9 кв. м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове, земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, нежилым зданием площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской. Также на жену Шмыгаля зарегистрированы 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.

У супругов на двоих есть один автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года оценочной стоимостью 832 тысячи гривен.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.