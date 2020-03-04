Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины: что о нем известно [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта 2020 года, на заседании фракции "Слуга народа" на пост премьер-министра Украины был выдвинут Денис Шмыгаль.
Давайте разберемся, кто он такой и что о нем известно.
Денис Шмыгаль - предприниматель, государственный служащий и политик, который родился и учился во Львове. На данный момент ему 44 года.
В 1997 году окончил национальный университет "Львовская политехника". Является кандидатом экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.
Кроме того, известно, что Шмыгаль ездил на обучение в Германию. Там он прошел программу подготовки менеджеров, а также программу министерства экономики и энергетики Германии.
- С 2000-х годах он работал на разных руководящих должностях в различных фирмах и предприятиях.
- А уже в 2009-м Шмыгаль ушел на государственную службу. С того времени он стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации.
- В 2011-м занимал руководящую должность в ОО "Институт регионального развития".
- После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.
- В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС.
Политическая деятельность
- В 2014 года во время парламентских выборов - самовыдвиженец от избирательного округа № 121 (Львовская область).
- В 2015 году - кандидат в депутаты Львовского облсовета от партии "Народный контроль".
- В 2019 году был кандидатом на должность председателя Львовской облгосадминистрации.
- 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА.
- 4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером - министром развития общин и территорий.
Декларация Дениса Шмыгаля
За 2018 год в в холдинге ДТЭК, по данным декларации, заработал 3,5 миллиона гривен. На тот год наличными семья тогда имела $115 тысяч.
Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.
За 2019 год он заработал 3,4 млн гривен, в том числе 2,2 млн как директор Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова), 925 тысяч гривен как консультант в ДТЭК "Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен за пять месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА.
Вместе с женой Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличными.
Семья владеет домом площадью 215,9 кв. м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове, земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, нежилым зданием площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской. Также на жену Шмыгаля зарегистрированы 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.
У супругов на двоих есть один автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года оценочной стоимостью 832 тысячи гривен.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
по теме
Новый состав Кабмина: названы имена министров
Во вторник, 3 марта 2020 года, на заседании фракции "Слуга народа" были названы имена новых министров правительства
Татьяне Черновол объявили подозрение в препятствовании журналистской деятельности
Во вторник, 25 февраля, следователи Генерального бюро расследований сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении
В Украине назначили нового премьер-министра
В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины президент Украины представил кандидата на пост премьер-министра Украины
Отставка премьер-министра: достижения и провалы Гончарука на посту
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины приняла решение об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Смена правительства: Зеленский назвал основные причины
В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость смены правительства недостаточными усилиями и провалами в работе