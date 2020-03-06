В індійському штаті Маніпур жінки ламають стереотипи. Вони перемагають у змаганнях із кінного поло.

Цей вид спорту вважали суто чоловічим, бо він є частиною бойових мистецтв. Утім панянки вирішили, що він їм під силу. Поло з'явилося в Індії ще до початку нашої ери. А популярним його зробили британські колонізатори у 19 столітті. Відтоді з цього виду спорту там проводять масштабні міжнародні змагання.