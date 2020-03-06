Ламають стереотипи: в Індії жінки перемагають у змаганнях із кінного поло [ Редактировать ]
В індійському штаті Маніпур жінки ламають стереотипи. Вони перемагають у змаганнях із кінного поло.
Цей вид спорту вважали суто чоловічим, бо він є частиною бойових мистецтв. Утім панянки вирішили, що він їм під силу. Поло з'явилося в Індії ще до початку нашої ери. А популярним його зробили британські колонізатори у 19 столітті. Відтоді з цього виду спорту там проводять масштабні міжнародні змагання.
по теме
Український боксер побореться за пояс чемпіона WBO International
Боксерське шоу на "Інтері". Вже завтра у Броварах відбудеться поєдинок за пояс чемпіона WBO International у легкій вазі. Проти володаря цього титулу, українця Дениса Берінчика у ринг вийде спортсмен із Аргентини
Американський каякер підкорив 40-метровий водоспад в Чилі
26-річний спортсмен подорожує світом і постійно шукає нові місця для ризикованих запливів. Підкорив уже три десятки водоспадів
Заробити на коронавірусі:у світі збільшується кіськість спекуляцій
У світі на коронавірус захворіли вже понад 98 тисяч людей. Кількість летальних випадків - 3 383. Подолали недугу майже 55 тисяч
Новости дня: главные события за 5 марта
В четверг, 5 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий
У Мексиці дозволять вирощувати марихуану для власних потреб
Масова акція під стінами сенату Мексики. Люди палили марихуану та роздавали горщики з нею. Утім, минулося без затриманих, адже в самій адмін будівлі тривло засідання щодо легалізації канабісу