Столичні виші запроваджують обмежувальні заходи через коронавірус [ Редактировать ]
Столичні виші запроваджують обмежувальні заходи через коронавірус. Київський університет Шевченка розмістив на своєму сайті відповідний указ ректора.
Через інфекцію COVID-19 у навчальному закладі забороняється проведення масових заходів в усіх корпусах і на території університету. Тимчасово не будуть також направляти за кордон викладачів та студентів, і приймати іноземців.
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