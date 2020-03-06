Столичні виші запроваджують обмежувальні заходи через коронавірус. Київський університет Шевченка розмістив на своєму сайті відповідний указ ректора.

Через інфекцію COVID-19 у навчальному закладі забороняється проведення масових заходів в усіх корпусах і на території університету. Тимчасово не будуть також направляти за кордон викладачів та студентів, і приймати іноземців.