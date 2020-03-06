В пятницу, 6 марта, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк написала заявление об отставке. Об этом она сообщила в Facebook.

"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", - написала Подоляк.

При этом она добавила, что "не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство".

Подоляк также отметила, что считает реорганизацию министерства "стратегической ошибкой, которая отразится на обычных людях".

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